Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-1) frente ao Estoril, que vale a passagem à Final Four da Taça da Liga:

«Foi um jogo bem preparado num curtíssimo espaço de tempo. Estudámos a equipa do Estoril e os nossos jogadores foram bravos, interpretaram bem o que pretendíamos, tanto é que num período de dez a quinze minutos podíamos ter feito três golos e arrumar com a eliminatória. O Estoril tenta sair a jogar, que me lembre entrou uma bola no Crespo, pressionámos bem e obrigámos a cometer erros. Na segunda parte e intencionalidade foi a mesma e a partir daí entrámos bem no jogo e o Fransérgio tem uma oportunidade flagrante, mas acerta com a bola na barra na oportunidade mais flagrante do encontro. Fizemos depois o 2-0, o Estoril é uma boa equipa e consegue uma reação num momento em que eu estava a pensar reforçar a linha de meio campo. Conseguimos estancar o jogo e, a partir daí, conseguimos o 3-1 e uma vitória inteiramente justa».

[Calendário apertado. Plantel é suficiente?] «Estive a ver, estudei o calendário hoje de manhã. É a responsabilidade que criámos de estar em quatro competições. Em partir de janeiro, até março, vai ser jogar de três em três dias. É público que precisamos de uma ou outra unidade. Fundamentalmente o Moura, a lesão, abriu uma brecha. Vamos tentar ao máximo equilibrar o plantel em janeiro, está nas mãos do presidente, mas vamos tentar».

[Pressão por o Sp. Braga ser o detentor do troféu?] «A minha pressão neste momento é ir para casa, descansar, dormir bem; não vou fazer as compostas para os vizinhos, porque já é tarde; não tenho tempo. A minha preocupação é o próximo jogo, o Rio Ave, essa é que é a preocupação…»