Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações após a goleada sobre o Santa Clara, na Taça da Liga. O treinador sustenta que o «processo» está a dar frutos e já olha para o jogo com o FC Porto.

Análise ao jogo

«Estou contente por termos conseguido marcar cedo, queremos entrar sempre fortes e nos últimos jogos marcámos cedo. Tentamos sempre fazer boas partidas, e nos últimos jogos temos conseguido. O que mais me satisfaz no jogo de hoje é ver os jogadores competirem como competiram num terceiro jogo em seis dias, num calendário terrorífico. Fomos uma equipa ambiciosa e estamos na final four, o que nos deixa muito felizes».

Pau Víctor a crescer

«Tem a capacidade de jogar em diferentes posições e tem qualidade para desempenhar as funções que precisarmos. Dá-nos a vantagem de ter alternativas as e num jogo como de hoje jogou como meio campista de ataque, mais pelo lado direito, também já jogou pelo lado esquerdo e deu sempre ao jogo. Estou contente por ver como se vai integrando pouco a pouco, vai sendo importante na equipa, estamos contentes, por ele e pela equipa. Estamos numa versão em que os jogadores podem floresce».



Sequência de boas exibições

«Penso que tudo faz parte do processo. Tenho vindo a comentar que a equipa se reconhece, mas estamos num processo. Precisávamos de nos soltar do que vínhamos a fazer em casa, mas não deixo de pensar que a equipa está num processo de crescimento e os resultados são uma consequência do rendimento que estamos a ter nos jogos e, sobretudo, do processo. Creio também que estamos a fazer mudanças, é necessário refrescar a equipa, e a equipa está bem, dá confiança no processo, que não está concluído, mas está a levar a um bom caminho. É a sensação que tenho, todos os momentos – vitórias, derrotas e empates – ajudam a crescer.

Porto. Melhor altura para defrontar o líder?

«É verdade que a equipa esteve afetada do ponto de visto físico em certas fases do jogo e isso está a privar-nos de poder disputar o jogo em igualdade. É verdade que temos três partidas em seis dias, a fadiga é normal nestas circunstâncias, mas não quero ouvir desculpas com o calendário, que já sabíamos de julho. Temos de sacar um extra de energia. Temos de recuperar bem, treinar e preparar bem a partida de domingo. As vitórias ajudam a que a confiança aumente e que a equipa esteja num melhor momento, sem dúvida; estamos na melhor série de vitórias da temporada. O momento de resultados é incontornável, estamos motivados, com muitas ganas para o jogo de domingo, para fazer um bom jogo».