Micael Sequeira, treinador adjunto do Sporting de Braga, após a passagem à final da Taça da Liga alcançada frente ao Sporting:



«Antes de comentar o jogo, quero dizer que isto é arrepiante. Este apoio dos adeptos... Eles foram grandes e os jogadores corresponderam da melhor forma. Depois da expulsão fomos paciente, não havia muito espaço. o Sporting alterou, colocou linha de cinco obrigou-nos a ter mais paciência, a procurar espaços e conseguimos chegar ao golo. Tivemos paciência, circulámos e no momento certo chegámos ao golo. Foi justo.»



[A ideia era evitar as grandes penalidades]:



«Sim. O Ruben arriscou tudo, fez tudo o que pôde. Queríamos muito ganhar nos noventa minutos. Com todo o respeito pelo Sporting, o Sp. Braga não foi melhor, foi muito melhor. Não ganhámos nada foi o passaporte para a final e teremos de estar ao melhor nível para a levar de vencida. Contamos com presença do publico, é oportunidade para a cidade se mobilizar e com a inspiração dos jogadores para ganhar.»



[Confusão no final]:



«Faz parte. Foi emoção, mas nada de grave.»



[Adversário favorito]: «Não. Seja quem for, vai ser adversário fortíssimo e teremos de estar ao melhor nível para vencer. Vamos descansar, recuperar e preparar o jogo da melhor forma.»



[Opção por Novais em detrimento de André Horta]:



«São opções. Jogaram os que estavam em melhores condições. O Ruben entendeu assim e correu muito bem. A dinâmica coletiva manteve-se, os jogadores foram brilhantes na interpretação.»