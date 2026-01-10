Taça da Liga
Há 1h e 0min
Niakaté já está com o Sp. Braga após eliminação do Mali na CAN
Central viajou de imediato para Portugal depois da derrota frente ao Senegal e integra estágio antes da final da Taça da Liga
GP
Central viajou de imediato para Portugal depois da derrota frente ao Senegal e integra estágio antes da final da Taça da Liga
GP
Sikou Niakaté já se encontra novamente junto do plantel do Sp. Braga, depois de ter representado a seleção do Mali na Taça das Nações Africanas.
O defesa-central viajou de imediato para Portugal após a eliminação da sua seleção, confirmada com a derrota frente ao Senegal (1-0), e chegou este sábado ao hotel onde a equipa bracarense se encontra concentrada.
O Sp. Braga prepara agora a final da Taça da Liga, marcada para este sábado, frente ao V. Guimarães, num dérbi minhoto que decide o segundo troféu da temporada em Portugal.
De recordar que o jogo deste sábado às 20h terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
Continuar a ler
TAGS: Taça da Liga Sp. Braga Niakate Liga CAN
NOTÍCIAS MAIS LIDAS