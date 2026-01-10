Sikou Niakaté já se encontra novamente junto do plantel do Sp. Braga, depois de ter representado a seleção do Mali na Taça das Nações Africanas.

O defesa-central viajou de imediato para Portugal após a eliminação da sua seleção, confirmada com a derrota frente ao Senegal (1-0), e chegou este sábado ao hotel onde a equipa bracarense se encontra concentrada.

O Sp. Braga prepara agora a final da Taça da Liga, marcada para este sábado, frente ao V. Guimarães, num dérbi minhoto que decide o segundo troféu da temporada em Portugal.

De recordar que o jogo deste sábado às 20h terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

