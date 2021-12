Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a goleada por 5-1 ao Sp. Braga que deu o apuramento para a final-four da Taça da Liga:



«Planeámos uma estratégia frente a uma equipa que tem muita qualidade em termos coletivos e individuais. Sabíamos que teríamos de sofrer, mas também que em alguns momentos poderíamos atacar, roubar bolas e provocar erros. Foi o que aconteceu. Tivemos muita eficácia. Fizemos cinco golos praticamente em cinco oportunidades.



Estivemos muito bem defensivamente. Na primeira parte só concedemos uma oportunidade ao Sp. Braga que o Bracali defendeu. Na segunda parte, o Sp. Braga teve uma ou outra situação, mas gostei da consistência quer defensiva, quer ofensiva da equipa. Isto é mérito dos jogadores que acreditam no processo. Estão a melhorar diariamente e dou-lhes os parabéns pelo que fizeram hoje.



Não queríamos pressionar o Sp. Braga logo na saída de bola. Baixámos e deixámos o Sp. Braga sair para depois pressionar. O Musa preocupou-se em fechar a linha de passe para o Al Musrati enquanto o Sauer e o Yusupha saltavam no Diogo Leite e no Paulo Oliveira. Foi assim que surgiram dois ou três erros. Fico feliz quando os jogadores interpretam bem o que lhes foi pedido. Há que dar mérito à inteligência dos jogadores. Ficámos muito felizes pela passagem à final-four da Taça da Liga, obviamente.



Este foi um Boavista mais à imagem do que queremos. Queremos uma equipa com ambição e que seja capaz de puxar pelos adeptos. Eles já nem se lembravam de uma noite destas em que a equipa teve de trabalhar para estar numa fase final. Já fomos campeões, ganhámos Taças e Supertaças. Os jogadores devem conhecer a casa, o Boavista e a sua história.



Nunca estivemos entre os semifinalistas e é importante para os adeptos e para o Boavista, clube que esteve afastado desses palcos. Apelo aos adeptos que apoiem a equipa no próximo jogo como fizeram hoje.



Velho Boavista? Temos de incutir ambição na equipa. Não exigimos ganhar, mas trabalhar e lutar sempre para o fazer. Sermos ambiciosos faz parte da nossa vida. Queremos melhorar treino a treino, jogo a jogo. Andamos no futebol para ganhar troféus. O clube tem história. O balneário tem jogadores de diferentes nacionalidades e muitas vezes não se conhece a história do Boavista. Quero transmitir-lhes essa história para eles construírem o seu próprio caminho.



Expulsão? Estava feliz pelo comportamento dos meus jogadores. Não faltei ao respeito a ninguém, não se passou nada de especial. Às vezes, basta levantar do banco ou gesticular que os árbitros não gostam. Temos de respeitar.»