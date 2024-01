A Liga TV também entrevistou Ricardo Horta, capitão do Sporting de Braga, na antecâmara da partida com o Sporting, para as meias-finais da Taça da Liga.

A conversa contou com a colaboração do antigo futebolista Tarantini na qualidade de entrevistador.

Ricardo Horta diz que o Sporting de Braga vai «apanhar o rival que está em melhor forma em Portugal», mas assegura que os minhotos estão preparados para dar luta.

«Temos as nossas armas, vamos a jogo para vencer. O Sporting pode contar com isso, com uma equipa que vai lutar pela vitória», assegurou.

«Estes jogos a eliminar são decididos em detalhes, já tivemos um com o Sporting que foi perdido assim, temos de ser altamente competentes para chegar à final. Exige mais concentração neste tipo de jogos», acrescentou.

A Taça da Liga de 2020 e um bom presságio

O médio bracarense recordou o momento em que venceu esta mesma competição, há quatro anos.

«Foi o meu primeiro título na carreira, ganhar essa Taça da Liga, ainda para mais na fase que foi, com golo aos 95 minutos… A seguir acaba o jogo, levanto o troféu, passado um mês fui pai, foram momentos de muita emoção para mim», recordou.

O capitão do Sporting de Braga revelou ainda um bom presságio para a edição deste ano:

«Este ano estamos na Final Four e em março também vou ser pai, se calhar é um bom presságio», disse.

Ricardo Horta acredita que o Sporting de Braga vai ter muito apoio em leiria e que vai conseguir atingir o primeiro objetivo, que é chegar à final.

A Taça da Liga é o próximo objetivo, mas o maior sonho é ser campeão nacional.

«O de todos os bracarenses, aliado ao nosso presidente, é conquistar a liga. Sabemos que é muito difícil, sabemos a realidade. Mas o que almejo é ganhar troféus e estar nestas decisões já é o primeiro passo. É isso que vou tentar fazer, ajudar o clube a estar nas decisões, a chegar às finais e alcançar o maior número de troféus», acrescentou.