Ricardo Horta, autor do golo do Sp. Braga na final da Taça da Liga, na vitória sobre o FC Porto, em declarações à Sport Tv, ainda no relvado da Pedreira, após a conquista do troféu.

«Muito feliz por este primeiro título da minha carreira. E esta gente merece a Taça. Grande trabalho de todos e estamos de parabéns. Entrámos muito bem, depois o FC Porto acabou por cima a primeira parte, mas a vitória assenta-nos muito bem.»

[troféu numa época de altos e baixos]

«Sim, temos tido altos e baixos, mas a qualidade da equipa é mesma. Temos um grande plantel e os resultados têm vindo ao de cima. E acredito que há muitas coisas boas a vir para nós.»