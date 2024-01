Roger tornou-se o jogador mais jovem a jogar a uma final da Taça da Liga. O jogador do Sp. Braga entrou em campo no duelo com o Estoril aos 56 minutos, para o lugar de Álvaro Djaló, e bateu o recorde que pertencia a Nuno Mendes, antigo jogador do Sporting.

O médio dos guerreiros foi utilizado no jogo decisivo da prova com 18 anos, dois meses e seis dias, enquanto Nuno Mendes jogou uma final da Taça da Liga com 18 anos, sete meses e quatro dias.