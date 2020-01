Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Sporting nas meias-finais da Taça da Liga:

«O grupo está de parabéns, fizeram um excelente jogo. É importante ter estas vitórias consecutivas e o Sp. Braga estar nas finais. Quem viu o jogo viu um Braga superior, depois da expulsão foi mais difícil arranjar espaço. Estava difícil mas conseguimos no último lance. Não há duvida nenhuma que o Sp. Braga foi superior, com dez ou com onze. Quem entrou conseguiu entrar bem, por isso é uma vitória justa do Braga.

[Vitória ou Porto?] «Não tenho preferência. Estamos final, agora é esperar pelo jogo de amanhã. O V. Guimarães é uma excelente equipa e o Porto também, embora diferentes.

[Vantagem defrontar o Porto depois de lhes ter ganho?] «Defrontar o Porto nunca é uma vantagem. É sempre difícil, tal como é com o Guimarães. O porto é um claro favorito, seriamos outsiders, com o Guimarães seria diferente pelo que traria à cidade e aos adeptos. Estamos felizes por estar na final e agora quem vier teremos de estudar bem».