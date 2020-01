Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa após vencer o FC Porto:



[Como explica as duas vitórias seguidas contra o FC Porto?]



«O Sp. Braga soube entender os momentos do jogo. Os primeiros 30 minutos foram muito bons, depois o FC Porto equilibrou e até ficou por cima. Falámos ao intervalo, tivemos depois o azar do Tormena – apesar do Wallace ter entrado muito bem -, mas o sucesso esteve na forma como entendemos os momentos do jogo. Depois dos 30 minutos adaptámo-nos ao que o jogo pedia. No final tivemos a felicidade novamente.»



[Primeiro a ganhar a taça como futebolista e treinador]



«Estou feliz. Pela minha família, pelas pessoas que me apoiaram, como no ano passado quando tive o castigo no Casa Pia.»



[Um comentário sobre o contexto da entrada, com polémica]



«As críticas? Os resultados têm-me ajudado muito nessa afirmação. O que fizemos até aqui foi bom, mas o importante é sentir que o Sp. Braga tem uma ideia, todos os jogadores sabem o que fazer e estão bem trabalhados. Os resultados ajudam, claro. Já ando no futebol há muito tempo, às vezes as pessoas esperam uma derrota para lançar determinadas coisas. Adiar a derrota impede ou adia que isso aconteça. Devemos olhar para o meu trabalho com aquilo que a minha equipa faz no campo. Temos tido estrelinha. Podia não ter ganho estes jogos, mas o trabalho está lá. Dá-me um gozo especial, sou humano e sinto as coisas.»



[O que mudou de Sá Pinto para o Rúben?]



«Houve mudança de sistema e de uma ideia. Tem corrido bem. O mister Sá Pinto trouxe a equipa a esta Final Four. Eu tenho a minha forma de entender o jogo.»