Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Sporting nas meias-finais da Taça da Liga:

[Confusão] «Queria realçar a atitude do Mathieu que foi ao nosso balneário, puxou o Esgaio e no meio do nosso balneário pediu desculpa. Destaco essa atitude de um grande jogador com uma grande atitude».

[Braga tem melhor equipa que o Sporting?] «Não acho que tenha melhor equipa do que o Sporting ou deixe de ter. Fazemos o nosso trabalho, temos jogadores de qualidade que passaram pelos grandes e não conseguiram vingar por um ou outro motivo. Ainda vão a tempo. Hoje fomos melhor que o Sporting, não se pode comparar. O importante era sermos melhor hoje e isso foi conseguido».

[Acessível no campeonato?] «Temos o Sporting, temos o Famalicão que ainda tem menos pressão que o Braga, o que influencia muita. Temos de preparar jogo a jogo, primeiro sábado e depois quarta-feira em Moreira, num campo não tão grande onde teremos de ter outras armas».

[Vencer o Porto e o Sporting pode ser o passo que faltava?] «Seria injusto para os trinadores que estiveram cá, pelo trabalho que fizeram e por um ou outro pormenor não fizeram a diferença. É injusto para o mister Abel, para o Sá Pinto, o Fonseca…»