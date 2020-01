Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, em conversa com a Sport TV, depois da vitória sobre o FC Porto (1-0), na final da Taça da Liga:

- Foi muito intenso. Chegámos a esta final com outra equipa técnica que fez um trabalho espetacular. O Sá Pinto e a sua equipa também merecem este titulo. Foi ele que fez esta caminhada e nós aproveitamos o trabalho do mister.

[Já tinha ganho este troféu como jogador]

É diferente. É um sentimento diferente, somos ali um bocadinho pais de toda a gente, apesar da minha idade e de ter jogadores mais velhos do que eu. Fico feliz pela cidade, pelo presidente que arriscou bastante. É um titulo merecido para ele pela ambição que tem, pela falta de medo e por acreditar em mim.

[António Salvador já tinha sugerido o final desta competição]

- É verdade, mas não precisam de ouvir sempre o presidente. Sei que ele está muito feliz. Viveu-se uma semana especial nesta cidade. O clube e o presidente já deram um passo em frente.

[Viu bem o golo de Ricardo Horta?]

- Perguntei quem é que tinha feito o golo. Depois tivemos de esperar pelo VAR. Nesta parte final, não houve nada de estratégico, é tudo dos jogadores. Houve estrelinha, mas a estrelinha procura-se. Os jogadores merecem. Trabalharam muito.

[Situação no banco]

- Não é a mesma coisa. Por vezes temos de nos levantar. Às vezes troco um bocadinho com o Micael, mas a equipa técnica está preparada, temos boa comunicação.

[Um jovem treinador que está a fazer história]

- Não quero fazer história nenhuma, apenas quero trabalhar. Já estão feitas as alterações que vão entrar em vigor, é possível conciliar os dois tipos de formação, como já acontece no estrangeiro. O José Mourinho tirou o curso no estrangeiro e não deixa de ser quem é.

[Quarto troféu do Braga]

- Tivemos a estrelinha algumas vezes, mas trabalhámos muito para isso. Conhecia bem os jogadores. Os jogadores aceitaram muito bem as novas ideias. O primeiro jogo ajudou bastante, tivemos uma boa vitória e isso ajudou a convencer os jogadores.

[Futuro]

- Não vamos conseguir segurar estes jogadores no final da época,. Se pudesse assinar um papel em que não vinha mais nenhum jogador e pudesse ficar com estes, eu assinaria. Precisamos de apostar na formação.

[Sporting e Famalicão estão ao alcance?]

O Famalicão é uma excelente equipa. A última vitória com o Boavista com menos um jogador revela muito a força da equipa. O Sporting é sempre o Sporting, tem sempre qualidade. Mas agora temos de preparar os próximos jogos. Preparamos bem este mês, mas temos só temos preparado os jogos, é preciso treinar.

- Não vou dizer que estava à espera disto, mas acreditava. Eu e os jogadores considerámos que era possível.