Decorria a temporada de 2007/08 quando Carlos Carvalhal levou o V. Setúbal até à conquista da Taça da Liga, batendo o Sporting nas grandes penalidades.

Ora, passados quase 15 anos, o técnico mostra a mesma vontade de vencer a competição e deixa ainda uma promessa que será cumprida, caso os bracarense levantem o «caneco» este sábado.

«Tendo em conta que sou de Braga, já disse que a minha Champions foi vencer a Taça de Portugal pelo clube. Na altura fomos ao Sameiro a pé, se vencer a Taça da Liga tenho de ir ao São Bentinho [santuário do São Bento da Porta Aberta] a pé. Os meus colegas que se preparem, porque a Santiago de Compostela já fui três vezes de bicicleta», admitiu.

Para o jogo com o Benfica, o técnico sabe que não pode contar com Rodrigo Zalazar, sendo que Niakaté é uma incógnita até à hora do jogo. Quanto ao onze do Benfica, Carvalhal mostra-se tranquilo e garante que apenas está focado naquilo que consegue controlar, sendo que as alterações na equipa inicial serão apenas «as necessárias».

«Revolução no onze do Benfica? Não sei, só posso falar como treinador do Sp. Braga e farei as alterações que acho necessárias. Só isso é que posso controlar. Temos os pezinhos bem assentes no chão», afirmou.

«O Zalazar está fora do jogo. Já o Niakaté é uma incógnita, isto porque vai treinar, mas vamos ver se estará disponível. Não é uma lesão visível, mas apresentou queixas. O Paulo Oliveira está no campo, a saltitar e a bater à porta, mas o Rodrigo está fora. Não é grave, é quase uma picada de mosquito, mas implica uma ou duas semanas de paragem», garantiu o técnico.