Sp. Braga e Sporting lutam esta terça-feira, em Leiria, pela primeira vaga na final da Taça da Liga, num jogo que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 19h45.

Artur Jorge deverá proporcionar a estreia de Matheus na baliza em jogos da Taça da Liga esta temporada e, ainda com Al Musrati à procura da melhor forma, não deverá mexer na estrutura do meio-campo, mas ficam dúvidas para o ataque dos minhotos.

Ainda sem Simon Banza, ao serviço da seleção, Ricardo Horta e Álvaro Djaló parecem indiscutíveis, nesta altura. O terceiro elemento dependerá da aposta de Artur Jorge numa referência mais fixa, como Abel Ruiz, ou num ataque, mais móvel, juntando Bruma na esquerda.

No Sporting, há dúvidas na defesa, mas também no meio-campo e no ataque. Na defesa, St. Juste está apto e convocado, mas, segundo Ruben Amorim, ainda «limitadíssimo». Matheus Reis está recuperado de uma gripe, mas o lugar poderá continuar a pertencer a Eduardo Quaresma que até tem estado bem nos últimos jogos.

No meio-campo, ainda sem Morita, na Taça da Ásia, Ruben Amorim também deixou dúvidas em relação a Pedro Gonçalves, «com um problema no pé». A alternativa poderá passar por Daniel Bragança.

Já no ataque, Trincão, confirmado pelo treinador, é uma certeza, tal como Gyökeres. A dúvida estará entre Edwards e Paulinho de início.

Confira as equipas prováveis na galeria associada