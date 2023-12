Está aí à porta a terceira, última e, por isso, decisiva jornada da fase de grupos da Taça da Liga, para definir quem completa o lote de apurados para as meias-finais, fase na qual o Estoril já tem vaga assegurada, estando outras três por definir.

Com duas vitórias nos seus jogos disputados, na visita ao Leixões (1-2) e na receção ao FC Porto (3-1), o Estoril somou seis pontos e confirmou a vitória no grupo D, aquele que encerra a fase de grupos no sábado, com o FC Porto-Leixões (20h30), equipas que vão procurar despedir-se da competição com os três pontos.

Antes do duelo no Dragão, que já não conta para efeitos de apuramento, o Benfica-Aves SAD do grupo B (5.ª feira, 20h15), o Nacional-Sp. Braga do grupo A (6.ª feira, 20h15) e o Tondela-Sporting do grupo C (sábado, 18h00) vão definir os restantes apurados.

E, se para Benfica e Sporting, atualmente líderes nos respetivos grupos, as contas são mais fáceis de fazer (basta um empate a ambos), as coisas estão mais equilibradas no grupo A, com o Sp. Braga a estar obrigado, no mínimo, a vencer o Nacional, sendo que, mediante os números de uma eventual vitória, possam entrar na equação vários critérios de desempate.

De recordar que, em caso de igualdade pontual, o primeiro critério de desempate é a maior diferença entre golos marcados e sofridos na fase de grupos, o segundo critério é o maior número de golos marcados e o terceiro a média etária mais baixa dos jogadores utilizados na fase de grupos.

Grupo a grupo, eis o que falta definir: entre () o saldo de golos.

GRUPO A

1.º: Casa Pia, 4 pontos (3-2)

2.º: Sp. Braga, 1 (1-1)

3.º: Nacional, 0 (1-2)

O Nacional-Sp. Braga em nada conta para os madeirenses quanto ao apuramento, ao contrário do Sp. Braga. Os minhotos estão, como referido, obrigados a vencer na Choupana e sabem que se vencerem por pelo menos dois golos de diferença selam o apuramento.

Porém, o mesmo não acontece em caso de vitória por um golo de diferença. Aliás, melhor dizendo, uma vitória por um golo de diferença tanto pode apurar o Sp. Braga, como eliminá-lo e fazer seguir o Casa Pia para as meias-finais. Mas vamos aos exemplos práticos e tendo em conta que o Casa Pia tem um saldo de golos de 3-2 (um positivo) e o Sp. Braga, com um jogo por realizar, um saldo atual de 1-1 (nulo). O mesmo acontece, assim sucessivamente, em caso de vitória por um golo de diferença por outros números: 4-3, 5-4...

Se o Sp. Braga vencer por 1-0, é o Casa Pia que se apura devido ao maior número de golos marcados (três, para dois do Sp. Braga). Se o Sp. Braga vencer por 2-1, as duas equipas ficam, além dos pontos, exatamente iguais no saldo de golos (3-2) e é a média etária mais baixa dos jogadores utilizados que define o apurado. Se o Sp. Braga vencer por 3-2, apura-se porque fica com maior número de golos marcados do que o Casa Pia (quatro para três).

GRUPO B

1.º: Benfica, 3 pontos (2-0)

2.º: Arouca, 3 (2-3)

3.º: Aves SAD, 0 (1-2)

Se ao Benfica basta o empate, ao Aves SAD é obrigatório o triunfo por pelo menos dois golos de diferença para sonhar com o apuramento. Um triunfo dos avenses colocaria as três equipas do grupo com três pontos cada, mas se fosse por essa margem, colocaria a equipa da II Liga com o melhor saldo de golos no grupo. Se o Benfica perder por um golo, apura-se na mesma.

GRUPO C

1.º: Sporting, 3 pontos (4-2)

2.º: Farense, 3 (3-4)

3.º: Tondela, 0 (0-1)

Na mesma medida do Benfica, ao Sporting basta o empate em Tondela. Já para os beirões, a tarefa é bem mais exigente e semelhante à que o Aves SAD na Luz. O Tondela está obrigado a vencer para sonhar com o apuramento, mas só o conseguirá se vencer por pelo menos dois golos de diferença, algo que lhe permitiria superar os leões no saldo total de golos. Assim, uma derrota por um golo também apura os leões.

Na final four da competição, que tem as meias-finais agendadas para 23 e 24 de janeiro de 2024, o vencedor do grupo A (Casa Pia ou Sporting de Braga) defrontará o Sporting ou o Tondela (grupo C) no dia 23, enquanto o Estoril encontrará o vencedor do Grupo D, a sair entre Benfica e Aves SAD, no dia 24.

A final é a 27 de janeiro de 2024.