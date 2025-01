A figura: Vítor Carvalho a apanhar cacos

Numa equipa que entrou à deriva depois de três golos de rajada, Vítor Carvalho foi dos poucos que não perdeu o norte e passou o jogo a procurar recompor uma equipa que nunca mais se encontrou. Não é que tenha feito uma exibição positiva, mas foi dos poucos que não comprometeu ao longo de todo o jogo. No fundo, Vítor Carvalho passou o jogo a tentar juntar os cacos da sua equipa, completamente estilhaçada depois da entrada fulgurante do Benfica.

O momento: ilusão de Bruma

Ainda com o resultado em branco, Bruma chegou a gelar as bancadas onde estavam os adeptos do Benfica, certamente ainda com a derrota na Luz bem fresca na memória. O avançado escapou a todas as marcações, entrou na área solto e bateu Trubin, antes do auxiliar levantar a bandeirola e apontar um fora de jogo que tinha sido bem evidente no início do lance. Tal como na Luz, há quatro dias, os minhotos foram os primeiros a festejar, mas desta vez não valeu.

Outros destaques:

Ricardo Horta

Uma exibição para esquecer, de tal forma, que foi um dos primeiros sacrificados por Carlos Carvalhal logo ao intervalo. Jogou sobre a direita do ataque do Sp. Braga mas, apesar do persistente adiantamento de Álvaro Carreras, nunca conseguiu explorar o imenso corredor que tinha pela frente. Numa perspetiva superior, a partir das bancadas, chegava a ser confrangedor o imenso espaço que Ricardo Horta tinha para atacar no corredor, mas a verdade é que o avançado, que já chegou a ser um alvo do Benfica, nunca chegou a entrar no jogo. Nunca se viu no ataque e, mesmo a defender, ajudou muito pouco.

João Ferreira

Foi o elemento novo na equipa de Carlos Carvalhal em relação à vitória na Luz, substituindo Niakaté que não recuperou para este jogo. Afundou-se com toda a equipa nos três primeiros golos, antes de partir para uma exibição inconstante, de altos e baixos. Tanto recuperou a tempo de negar um golo feito a Schjelderup, como também falhou um corte que permitiu a Pavlidis escapar no lance do terceiro golo do Benfica.

Confira também os destaques das águias