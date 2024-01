A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta quarta-feira ter identificado dez adeptos por atos ilícitos durante o jogo entre o Sp. Braga e o Sporting, da meia-final da Taça da Liga, disputado na terça-feira, em Leiria.

Em comunicado, a PSP explica que procedeu à identificação dos adeptos por invasão do recinto de jogo (um adepto) , deflagração e posse de um engenho pirotécnico (um), comportamentos inadequados e expulsos do recinto (dois) e ofensas à integridade física (quatro), com uma navalha apreendida.

A força policial refere ainda que foram identificados dois homens «sobre os quais pendiam pedidos judiciais».

No comunicado do Comando Distrital de Leiria, a PSP refere que foram levantados os respetivos autos de contraordenação que serão remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

A PSP termina o comunicado com um apelo a que «todos os cidadãos adotem comportamentos de respeito desportivo e que acatem as ordens das autoridades policiais para garantia da segurança de todos os que assistem e participam nos espetáculos desportivos».