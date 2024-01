Sporting de Braga e Estoril defrontam-se este sábado na final da Taça da Liga, em Leiria, a partir das 19h45.

As duas equipas devem apresentar alterações nos onzes, relativamente aos jogos das meias-finais, onde os canarinhos afastaram o Benfica e os minhotos eliminaram o Sporting.

No lado do Sp. Braga, que teve mais um dia de descanso, Artur Jorge – que revelou que Matheus vai ser titular – deverá voltar a ter um avançado na frente, em detrimento do ataque móvel que utilizou no jogo anterior. Assim, Abel Ruiz, herói da meia-final, deverá merecer a titularidade.

Quanto ao Estoril, poderá promover mais mexidas na equipa inicial. Desde logo, Vasco Seabra tem uma baixa de peso, não podendo contar com Rodrigo Gomes, cedido pelo Sp. Braga.

