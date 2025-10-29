Nova goelada na pedreira. O Sp. Braga volta a carimbar presença na final four da Taça da Liga, despachando em casa o Santa Clara (5-0) com golos de Pau Víctor, Leonardo Lelo, Fran Navaro, Diego e Moscardo. Num ciclo infernal de jogos, os bracarenses cumpriram a missão numa escalada clara de rendimento, dando ainda para gerir o plantel e manter a baliza a zero pelo quarto jogo consecutivo.

Antes de mais, o duelo desta noite esteve longe de ser uma boa propaganda para o desporto rei. Bancadas muito despidas, sem cânticos, rimo pouco intenso e equipas com várias mexidas. A Taça da Liga foi, uma vez mais, relegada para um plano secundário, sendo essa realidade evidente na pedreira.

Alheia a isso, a equipa do Sp. Braga – com quatro mexidas no onze comparativamente com a goleada frente ao Casa Pia – vestiu o fato de operário, foi competente e eficaz. Aos 25 minutos já vencia com dois golos de diferença perante um Santa Clara emperrado e pouco ágil.

Pau Víctor aproveita para se mostrar

Uma das novidades no onze, Pau Víctor aproveitou para se mostrar. Somou um golo e uma assistência ainda antes de cumprido um quarto do jogo, deixando soltar a sua qualidade técnica. Remate de primeira a abrir o ativo aos oito minutos, fazendo a meio do primeiro tempo a assistência para Leonardo Lelo, que se estreou a marcar com a camisola bracarense.

Num ápice, o conjunto de Vasco Matos via-se com uma desvantagem de dois golos em ter feito nada de produtivo no jogo. Várias bolas despejadas para o setor ofensivo sem qualquer nexo e apenas dois lances na área adversária, estes dois lances já pouco antes do intervalo, foram a réplica açoriana.

A mudança de seis peças na equipa não explica tudo e a realidade é que o Sp. Braga teve o domínio quase total das operações, levando a pensar cedo no jogo que a história estava contada face ao domínio com bola e ao não consentimento de lances ao adversário. Um pensamento que não estava errado: os açorianos acabariam por ser goleados.

Fran Navarro e Diego fecham a contagem entre a gestão

Muito do que o jogo ainda poderia dar estava dependente daquilo que o Santa Clara fosse capaz de fazer e da resposta à desvantagem no arranque do segundo tempo. A realidade é que os açorianos não se conseguiram encontrar e os guerreiros aproveitaram para gerir o jogo de encontro com as suas pretensões.

Lagerbielke e Gorby já nem regressaram para o segundo tempo e depois João Moutinho, Ricardo Horta e Leonardo Lelo foram também substituídos, numa gestão clara de Carlos Vicens: domingo há jogo com o FC Porto e, dentro de uma semana, volta a Liga Europa com a receção ao Genk.

Entre a gestão, Fran Navarro ainda teve tempo para fazer o gosto ao pé, a passe de Gabri Martinez, Diego também marcou com um remate de pé esquerdo e Moscardo fechou a contagem na chapa cinco com mais um golo já na reta final. Quarto triunfo consecutivo do Sp. Braga com a baliza em branco numa fase inequívoca de crescimento dos guerreiros. Segue-se a visita ao Dragão.