A FIGURA: Pau Víctor

Folha de serviço com um golo e uma assistência entre o registo de vários toques de bola repletos de capacidade técnica. O espanhol voltou ao onze, mostrando que é uma opção a ter em conta e que pode crescer neste Braga. Decisivo no desfecho do jogo, deu nas vistas em vários momentos.

O MOMENTO: primeiro golo do Sp. Braga (7’)

Jogada de insistência do Sp. Braga, a recuperar o esférico numa zona adiantada do terreno após um mau alívio do Santa Clara, Ricardo Horta com um toque subtil serve Pau Víctor para o remate certeiro do espanhol. Sete minutos de jogo, o Sp. Braga colocou-se na frente e começou a construir o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Leonardo Lelo

Também fez o gosto ao pé, curiosamente com aquele que nem é o seu melhor pé. Regular no lado esquerdo arsenalista, foi à área contrária marcar de primeira, ajudando a serenar o jogo.

Adriano Firmino

Dos poucos que não perdeu o norte na equipa açoriana, permanecendo comprometido mesmo quando a equipa estava completamente perdida. Jogou simples, posicionou-se bem e manteve o equilíbrio.

Diego e Moscardo

Dois jovens jogadores que entraram no decorrer da segunda metade, mostrando também eles a Carlos Vicens que há matéria na pedreira para trabalhar. Fizeram o gosto ao pé.