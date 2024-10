O Sp. Braga embarca para nova participação na final four da Taça da Liga, marcando presença em Leira na defesa do troféu do qual é detentor. Bateu o Vitória de Guimarães em casa (2-1) com dois lances de bola parada, operando a cambalhota no marcador. Niakaté e Bruma apontaram os golos do triunfo guerreiro.

No segundo round do dérbi minhoto esta temporada – o Vitória venceu na pedreira para o campeonato – faltou perfume ao duelo que normalmente põe o Minho a fervilhar, mas esta noite esteve órfão do ambiente dos grandes jogos. Com as claques em protesto e numa casa que não chegou aos 10 mil espetadores, o ambiente foi diferente.

Entre anotações menos abonatórias à Taça da Liga, e mesmo o jogo inserindo-se num ciclo exigente de parte a parte, a realidade é que quer Carlos Carvalhal e Rui Borges não operaram tantas mudanças no onze como, à partida, seria de esperar. O Braga mexeu duas peças – Moutinho e Roberto foram as novidades – enquanto que do lado do Vitória foram três as caras novas – Charles, Alberto e João Mendes.

Niakaté anula Nuno Santos

Mesmo pondo em campo os principais protagonistas, a realidade em que faltaram muitos dos ingredientes normais destes embates entre guerreiros e conquistadores. O tal ambiente não era o mesmo, e isso extravasa de fora das quatro linhas para o terreno de jogo.

Mais acutilante na entrada em jogo, assumindo as despesas, o Sp. Braga viu os vimaranenses responder com um golo logo aos dez minutos. Processos simples, poucos toques e um grande golo de Nuno Santos com um remate em arco já no interior da área.

Teve de correr atrás do prejuízo a equipa de Carvalhal, intensificar ainda mais o domínio no elaborar das suas movimentações ofensivas, perante a expetativa de gizar ataque cirúrgicos por parte do conjunto de Rui Borges. A reposta deu em golo a meio da primeira metade, num pontapé de canto, com Niakaté a aparecer no sítio certo para corresponder ao pontapé de canto tenso de Roger.

Bruma, numa estrada de onze metros para a final four

O jogo estava encaixado, nenhuma equipa se destaca na segunda metade e o cronómetro evoluía. Já após ter atirado uma bola ao poste, na primeira metade por Bruma, os guerreiros viram o ferro devolver nova tentativa de golo a meio da segunda metade.

Mas, o lance não estava esgotado. Alertado pelo VAR, Fábio Veríssimo assinalou castigo máximo para os guerreiros. A reação de Borevkovic valeu-lhe o segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, com o Sp. Braga e ficar com possibilidade de passar para a frente do marcador.

Foi o que aconteceu. Charles ainda parou um primeiro remate, mas deu um passo em frente na linha de golo, dando a Bruma bola extra. O internacional português não desperdiçou e faz o Sp. Braga, detentor do troféu, seguir para Leiria para disputar novamente a final four da Taça da Liga.