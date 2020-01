Rúben Amorim pode ser considerado o rei da Taça da Liga.

Depois de ter conquistado a prova seis vezes como jogador – cinco pelo Benfica e uma pelo Sp. Braga – o antigo médio torna-se no primeiro a erguer o troféu como jogador e treinador.

Este título surge ainda no quinto jogo como treinador dos arsenalistas, com Amorim a contabilizar igual número de triunfos, sendo que esta foi a segunda vez que derrotou o FC Porto e que também já o fez com o Sporting.