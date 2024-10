O técnico do Vitória de Guimarães, Rui Borges, não fez a análise ao desaire frente ao Sp. Braga (2-1) a contar para a Taça da Liga, sendo o presidente do clube, António Miguel Cardoso, a falar aos jornalistas na sala de imprensa no final do encontro na pedreira.

Depois de nenhum elemento do Vitória ter falado ao canal que transmitiu o jogo, António Miguel Cardoso criticou a arbitragem de Fábio Veríssimo na pedreira, e também as prestações das arbitragens nos últimos jogos do conjunto vimaranense.

“O penálti que foi marcado contra o Vitória é uma vergonha, consideramos um roubo. Estamos indignados, o que se passou não é bom para o futebol português. Jogo após jogo temos assistido a arbitragens que têm prejudicado o Vitória: a semana passada no último minuto de jogo não nos foi assinalado um penálti que toda a gente viu. A Liga tinha definido um modelo apenas a quatro, batemo-nos contra isso, mas o que vemos é que a Liga encaminha as coisas sempre no mesmo sentido e não podemos, de forma alguma, conformar», disse.

«Não nos vamos vergar, este é o nosso ADN. Não nos deixaram chegar à final four, consideramos isto um roubo, não nos estão a deixar crescer. O penálti é absolutamente escandaloso», acrescentou.