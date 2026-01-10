Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 2-1 frente ao V. Guimarães, na final da Taça da Liga:

Análise à derrota diante do V. Guimarães

«Um dia triste par nós, não conseguimos a vitória. Entrámos bem no jogo, controlámos a primeira parte a espaços, fazemos o 1-0 e no segundo tempo não acho que tenhamos entrado mal. O 1-1 muda a energia do jogo e o golo de canto deixa pouco tempo de margem até ao fim do encontro. Mesmo assim criamos dois lances de golo e o penálti deixava tudo empatado, mas não deu. Há que dar os parabéns ao V. Guimarães e nós temos os quartos da Taça, em Fafe, para preparar. Temos de nos levantar. Temos de estar animados depois da dura derrota de hoje.»

Sp. Braga sofreu conjunto de «azares»?

«Sabemos que o desporto é tão maravilhoso por isto, tudo pode acontecer no futebol. O azar esteve do nosso lado e há que aceitar isso. Quando duas equipas se defrontam há uma que tem de sair vencedora. Vínhamos de um esforço muito grande há uns dias e acho que a equipa preparou bem este jogo. Pagamos pela falta de eficácia à frente da baliza, no fim de tudo este é um desporto que penaliza a eficácia e a falta dela. Não acertámos os remates que queríamos ter acertado. A equipa está triste, vamos usar o dia de amanhã para lamber as feridas, os jogadores vão estar com as famílias e desconectar um pouco da final de hoje. Depois temos de treinar, levantarmo-nos e é por isso que caímos, para depois nos levantarmos. Há que estar mais unidos do que nunca.»

Penálti de Víctor Gómez que dá empate ao V. Guimarães

«Não vi as imagens do penálti, o Victor diz que não tem intenção de jogar com a mão e que a bola lhe bate nas duas pernas antes de tocar no braço. Não critico a decisão, mas nenhum jogador do V. Guimarães protestou penálti, às vezes essas coisas dos jogadores dizem muito da ação. Se tem de ser penálti é penálti, mas o comportamento dos jogadores diz muito disso. Ninguém suspeitava que pudesse ser penálti. O VAR analisou o lance e decidiu que era penálti.»