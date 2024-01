O Sp. Braga venceu o Sporting por 1-0 e garantiu a presença na final da Taça da Liga. O único golo do encontro foi marcado por Abel Ruiz, aos 65 minutos. Os guerreiros ficam agora à espera do vencedor do jogo entre o Benfica e o Estoril, que está marcado para esta quarta-feira, às 19h45.