O treinador do Sp. Covilhã antevê um «nível de dificuldade muito grande» diante do Benfica, no último jogo do Grupo A da Taça da Liga.

«Será evidente que o adversário nos irá empurrar para a nossa área. Temos de defender muito bem, tentar jogar um bocadinho mais subidos no terreno, sem nos metermos dentro da baliza, e tentarmos sair pontualmente em contra-ataque, aproveitar o espaço que o Benfica eventualmente pode dar», assumiu, em conferência de imprensa.

Para o técnico dos serranos, «o ideal era ganhar», mas assumiu que o grupo tem de «ser realista», porque «toda a gente conhece o poderio individual e coletivo do Benfica». Apesar da «diferença enorme» entre os dois clubes, os jogadores do Sp. Covilhã têm «esperança de poder criar problemas no Estádio da Luz» e alcançar um bom resultado.

Leonel Pontes não quer fazer alterações ao modelo de jogo, mas sabe «de antemão que a maior parte do jogo será um processo defensivo, pela qualidade evidenciada pelo Benfica». Ainda assim, os jogadores «estão entusiasmados» por poderem «jogar um jogo a este nível».

«É uma grande oportunidade para jovens jogadores poderem mostrar as suas qualidades, é uma oportunidade para outros, mais maduros, que nunca tiveram essa oportunidade, poderem jogar no Estádio da Luz e, portanto, nós estamos entusiasmados com o jogo, sabendo da dificuldade», assumiu.

Os serranos, que não vencem há nove jogos, são 14.º classificados na II Liga e visitam os encarnados já sem possibilidade de seguirem em frente na prova. Já o Benfica, precisa de vencer por, pelo menos, 3-0, ou por dois golos de diferença, caso o Sp. Covilhã marque, para superarem o Vit. Guimarães no confronto direto.

A partida está agendada para esta quarta-feira, a partir das 19h00.