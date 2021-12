Leonel Pontes, treinador do Sp. Covilhã, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Benfica (0-3), no Estádio da Luz, em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

[Podia pedir mais aos seus jogadores?]

- Impossível, mas antes demais queria dar os parabéns ao comportamento dos meus jogadores quer do ponto de vista tático, quer da entrega. Fomos corajosos, jogámos subidos, criámos oportunidades de golo, criámos dificuldades ao Benfica. Não lhes podia pedir mais, A nossa ideia era conter o Benfica e tentar chegar ao golo. Não conseguimos, mas a equipa teve uma postura exemplar.

[Depois da expulsão ficou mais difícil?]

- Não estava previsto, é uma entrada fora de tempo, não é maldosa, mas depois de ver as imagens entende-se o vermelho. Na segunda parte conseguimos aguentar, o Benfica não teve muitas oportunidades de bola corrida, marcou de penálti, e, depois de um erro do nosso guarda-redes, acaba por conseguir o 3-0.

[Não havia muito para ganhar, ganhou uma equipa?]

- Sim. Estamos a dar passos curtos, mas seguros. Esta é a terceira derrota sob o comando desta nova equipa técnica, estamos a crescer e hoje demos um passo importante frente a uma grande equipa. Sabíamos que íamos passar por grandes dificuldades, mas acho que conseguimos ganhar algo para o futuro.