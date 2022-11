Sporting da Covilhã e Gil Vicente empataram este domingo a dois golos, no Estádio José Santos Pinto, em jogo da primeira jornada do grupo E da Taça da Liga 2022/23.

Na estreia do treinador Daniel Sousa, Fran Navarro inaugurou o marcador a favor dos barcelenses, aos 17 minutos da primeira parte, de penálti.

Os restantes três golos aconteceram na segunda parte. A equipa da II Liga, comandada por Alex Costa, deu a volta em três minutos, com golos de Gildo (65m) e Cornélio (68m). Contudo, o Gil resgatou um ponto já em tempo de compensação, por Ali Alipour (90+4m), também de penálti.

As duas equipas somam o primeiro ponto, num grupo que é liderado pelo Nacional, com três pontos. Os madeirenses venceram o Portimonense no sábado, por 2-0.