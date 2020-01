Micael Sequeira, treinador adjunto do Sporting de Braga, fez nesta segunda-feira a antevisão do duelo com o Sporting, referente às meias-finais da Taça da Liga. Sendo um ato oficial da Liga, Rúben Amorim não apresenta as qualificações necessárias para participar na conferência de imprensa de lançamento do encontro.

Na conversa com os jornalistas, Micael Sequeira admitiu que a equipa arsenalista tem uma motivação especial para esta Final Four, que será a última realizada em Braga: «Primeiro vamos pensar em conseguir chegar à final, depois pensaremos no próximo objetivo. Se não conseguirmos, será obviamente uma desilusão para nós. Tratando-se da última Final Four na nossa cidade, trata-se da última oportunidade de disputarmos uma final aqui em Braga, sabemos o que isso representa.»

«A vitória no Dragão foi uma vitória importante, permitiu-nos somar mais três pontos, mas nada mais que isso. Reagimos de uma forma ponderada, o balneário está perfeitamente normal», garantiu o treinador-adjunto do Sporting de Braga, perspetivando o jogo desta terça-feira (19h45): «É um jogo importante, frente a um adversário forte, estamos motivos e muito confiantes que a nossa forma de jogar nos permita levar à final.»

«O Bruno Fernandes tem uma forma de jogar que criar muita variabilidade no Sporting e com o Bruno Fernandes o Sporting é muito mais forte. Preparamos o jogo também a pensar na presença do Bruno Fernandes», disse Micael Sequeira, admitindo que a equipa minhota terá de procurar outra solução face à ausência de João Palhinha, que representa o Sp. Braga por empréstimo do Sporting.