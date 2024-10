O Sporting de Braga voltou às vitórias no último domingo, diante do Farense (2-0), e Carlos Carvalhal garante que «reina a confiança» no plantel arsenalista, antes do duelo com o Vitória de Guimarães.

«A expectativa é estar na final four, é o nosso grande objetivo e o nosso foco. Para isso, temos de vencer uma equipa que não perde há seis jogos, uma equipa organizada e boa. Respeitamos o adversário, mas reina a confiança de que vamos levar de vencido um difícil oponente amanhã [quinta-feira]», disse o técnico dos bracarenses, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça da Liga.

Carvalhal salientou que tem um «sentimento muito grande de ganhar» e considerou que o Sp. Braga está a «evoluir», tendo agora uma equipa «mais madura». Questionado sobre se a equipa estava mais pressionada devido à derrota no campeonato com os vimaranenses, Carvalhal desvalorizou.

«Pressionadas estão as pessoas que não têm dinheiro para comer ou para pagar a renda, ou que estão na guerra da Ucrânia. A pressão de estar a representar o Sporting de Braga e ter um jogo que pode catapultar a equipa para uma final four tem de ser uma pressão positiva. O passado não vai jogar amanhã [quinta-feira]», vincou.

Diante do Farense, o Sp. Braga não pôde contar com o lesionado Roberto Fernández – que continua em dúvida devido a uma entorse –, mas El Ouazzani, o outro ponta de lança da equipa, ficou no banco. «Não inventei nada, já vi o Manchester City ou o Sporting jogarem na frente sem avançados por diversas vezes, não é novidade nenhuma e é uma circunstância perfeitamente normal. Só temos dois avançados.»

Sobre o boicote das claques aos jogos da Taça da Liga, Carvalhal assumiu que «gostaria de os ter no estádio», até porque «por vezes confunde-se o futebol com o negócio e nunca se pode perder a ideia de que é um jogo do povo.»

O treinador dos minhotos também criticou os moldes da Taça da Liga, porque «gostaria de ter mais equipas envolvidas».

«Seria mais justo até porque quem vai [competir] é quem tem mais densidade competitiva, ficam de fora os que têm menos, não jogam nas competições europeias. Não faz muito sentido, porque se joga muito pouco em Portugal e a Taça da Liga podia ser para isso, para jogarem os mais jovens», afirmou.

O Sp. Braga recebe o V. Guimarães esta quinta-feira, a partir das 18h45, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.