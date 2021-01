Tormena, autor do segundo golo do Sp. Braga na vitória frente ao Benfica, em declarações na flash interview da SIC Notícias:



«Foi uma vitória excelente, tem um gosto muito bom. Sabíamos que tínhamos de dar o nosso máximo, conseguimos dar o nosso melhor e seguir em frente. Tem um gosto especial poder ajudar a equipa, dar esta vitória aos nossos adeptos. Melhor ainda que marcar é conseguir sair com a vitória, que não tem preço.»



Sobre a final com o Sporting: «Sabemos que é uma equipa muito boa, temos de estar no nosso melhor. Vamos correr, vamos estar ao máximo para sair daqui com o título.»