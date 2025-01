Rui Borges fez a habitual antevisão ao encontro desta terça-feira frente ao FC Porto e garantiu que a ambição dos jogadores é um dos principais fatores de sucesso para garantir a presença na final da Taça da Liga.

Questionado sobre um eventual cansaço da equipa face a um adversário que não realizou grande parte do último jogo para a Liga, o técnico garantiu que pensa apenas «naquilo que consegue controlar» e na vontade de colocar mais um troféu no museu dos leões.

«Gestão para o jogo? Acima de tudo, o importante é a ambição. Temos alguns jogadores condicionados e que não podem dar o contributo. Claro que o plantel não é assim tão grande, por isso temos de ter algum cuidado e gerir algum jogador que possa estar cansado. Se perguntar aos jogadores, claro que há cansaço, ainda por cima com competições europeias, mas dizem que querem jogar quarta e domingo sempre, eles querem é jogar», referiu.

«Queria ter todos os jogadores disponíveis, mas não olho às limitações. Olho sim para os jogadores que podem dar o seu contributo. Claro que o FC Porto não jogou e nós tivemos um jogo intenso como foi o de Guimarães, por isso tudo pode ter alguns senãos. Agora, o foco está mesmo no que posso controlar do adversário, uma equipa dinâmica em todos os aspetos. Este jogo representa a final de uma competição. Queremos dar troféus ao Sporting», acrecentou Rui Borges.

Quanto ao grau de importância do encontro, o técnico dos leões assegurou que a exigência do clube obriga os jogadores a ganhar e voltou a referir a vontade do grupo em assimilar as ideias da nova equipa técnica.

«Os jogadores estão confiantes, mesmo antes do jogo do Benfica e do V. Guimarães, a equipa não está desconfiada e nem pode existir esse sentimento. A exigência deste clube obriga-nos a ganhar, temos consciência disso. É para isso que vamos lutar, independentemente da exigência dos jogos. Não temos tido semanas para agarrar esses comportamentos, mas os jogadores deram uma resposta muito boa. Sinto que se estão a agarrar ao que pedimos e mostraram isso, tanto contra o Benfica como contra o V. Guimarães. Uma coisa garantou, eu assumo sempre os erros individuais e coletivos da equipa, fico triste é se não se agarrarem ao que pedimos», explicou o técnico.

Recorde-se que o jogo entre Sporting e FC Porto está marcado para as 19h45 desta terça-feira e terá a arbitragem de António Nobre.