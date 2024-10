Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Sporting sobre o Nacional, por 3-1, a contar para a Taça da Liga:

[Ambiente no Estádio José Alvalade frente ao Nacional?]

«Eu sei que os adeptos gostam de mim, mas também sabemos que o amor está muito perto do ódio. Sabemos como funciona o futebol, as pessoas têm de sentir o que têm de sentir. Tive essa sensação no estádio, os jogadores não estavam iguais, já passámos por isso no passado. Quando apanhei o avião para Londres pensei que o campeonato já estava ganho.»

«Não existiu conversa de nada, existiu sim um tirar o elefante da sala, antes de treinarmos as bolas paradas. Expliquei aos jogadores o que se estava a passar. Claro que vão ficar desapontados comigo, caso deixe o clube, mas faz parte da vida. É dar a cara.»

[Jogo difícil diante do Nacional?]

«Um ambiente estranho e um jogo estranho. O Pedro Gonçalves foi convocado, porque queríamos fazer um treino específico. Acho que fizemos um bom jogo, faltou alguma alegria e velocidade. Voltámos a marcar um golo de livre, uma vitória justa, num jogo estranho e agora é pensar no Estrela da Amadora».