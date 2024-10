Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Sporting frente ao Nacional, por 3-1, a contar para os quartos de final da Taça da Liga:

[Estabilidade no Sporting fica afetada pelos rumores da sua saída?]

«A estabilidade não é tudo na vida, explico tudo o que tenho de explicar a seu tempo. Nenhuma das minhas palavras anteriores, impede que aconteça alguma coisa mais para a frente. A única vez que eu faltei ao que disse foi no dia do avião (Londres), de resto disse outras coisas, entre elas que sou feliz no Sporting.»

[Cláusula de 10 milhões no contrato?]

«Não vou estar a falar do meu contrato, é uma coisa entre mim e o Sporting. Todas as cláusulas que existem, é a entidade patronal que as mete e o trabalhador também, foi algo decidido entre ambos. Não vou estar a esmiuçar um contrato que é meu. Foram lá postas por nossa vontade. Está no comunicado toda a informação que eu acho ser precisa.»

[Negociações deixam o clube frágil? Quer sair do Sporting?]

«Se eu quero sair do Sporting ou não, a decisão é o que estamos a falar aqui. Os jogadores e os adeptos merecem que eu explique tudo, caso aconteça. Quanto à cláusula, nenhum jogador teve uma oferta pela respetiva cláusula de rescisão. Só sai alguém pela cláusula, mas estabilidade que esta não existe. A coerência mantém-se, nesse aspeto».