Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview na Sport Tv1, após a derrota frente ao Sp. Braga, na meia-final da Taça da Liga, por 1-0:

«[É um dos dias em que é difícil perceber como é que o Sporting não vai à final] É futebol. Duas equipas com duas estratégias diferentes, ganhou o Sp. Braga porque nós não conseguimos fazer golos. Simplesmente isso. Não há muito a falar. Uma equipa que estava à espera de um erro nosso para fazer o contra-ataque e nós com o domínio do jogo e com várias oportunidades e nós não fizemos. Eles, talvez na única oportunidade, fizeram golo.»

«[Equipa perde esclarecimento após o 1-0] A culpa foi um bocado minha porque mexi logo a seguir, sem dar tempo para [a equipa] assentar. Devia ter deixado a equipa assentar, porque a equipa estava muito por cima do jogo. Mas era algo que tinha na cabeça para acelerar e não deixar ir aos penáltis. O demérito nessa parte não foi dos jogadores, foi do treinador.»

«[Arrependimento por ter tirado Coates que podia ter dado jeito mais tarde na frente?] Agora sim. Mas estávamos tão bem no jogo e sabendo que tínhamos dois avançados e com o Trincão, íamos pressionar homem para homem na frente. O Abel Ruiz entrou e estavam muito frescos contra a nossa linha defensiva, o jogador que não tem tanta velocidade é o Coates, que estava fazer um grande jogo, mas o que pensei é que íamos pressionar tanto na frente que tínhamos de ter três jogadores muito rápidos para ir atrás da bola. Às vezes funciona, noutras não.»

«[Derrota pode deixar mossa?] Depende do que fizermos já no próximo jogo. Acho que não. Vimos uma equipa com grande identidade, que merecia ganhar o jogo, se é que isso existe. Vamos dar resposta, em vez de estarmos a falar. Tem de causar mossa, porque queremos ganhar todos os títulos. Não conseguimos, perdemos este [título] e depende da atitude com o Casa Pia. É aí que vamos responder.»

«[Perdeu e não encontra muita coisa para melhorar?] Finalização. É o futebol. O fator sorte existe e tem um impacto muito grande, principalmente em jogos a decidir. Fomos a melhor equipa, ganhou o Sp. Braga. Parabéns e seguimos em frente.»

Nas entrevistas rápidas, mas à SIC, Amorim também deixou uma frase forte, sobre a hipótese de um primeiro título esta época, que fica pelo caminho. «Vimos de uma época sem ganhar títulos, este ano é obrigatório ganhar títulos. Vamos lutar pelos títulos que há, é obrigatório ganhar títulos, se não ganharmos títulos, alguém irá sofrer as consequências.»