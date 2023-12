* Por Mariana Rebelo Silva

Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após a vitória diante do

Tondela (2-1), em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

Satisfeito, sobretudo, com a primeira parte? Ainda há mais presentes para os

sportinguistas?

- Todos os adeptos do clube querem presentes. Em comparação com o ano passado, este ano estamos em todas as frentes e estamos bem. Não há presente nenhum. Fizemos a nossa obrigação, que era ganhar o jogo. Gostei bastante da primeira parte, na segunda baixamos um bocadinho o ritmo, mas o Tondela também percebeu melhor os espaços que tinha de tapar. Falhamos golos na cara da baliza e do guarda-redes. O golo do Tondela deixa uma sensação estranha no jogo. Foi um bom golo do adversário. Satisfeito, mas não fizemos nada mais do que a nossa obrigação.

Importância do jogo para Daniel Bragança?

- Cada jogo que ele faz é um jogo mais maduro do que antigamente. Ele jogava, jogava muito bem, mas não sentia a maturidade que ele tem agora. Aproveitou para ganhar algum cabedal durante o tempo em que esteve

parado. Este é um Dani mais maduro. Cada vez que foi titular, não senti diferença nenhuma no jogo. Sinto-o cada vez mais maduro e pronto para todo o tipo de jogo. Todos os momentos são importantes para todos os jogadores e o Dani mostra cada vez que está mais jogador.

Análise ao primeiro golo?

- Foi muito bem jogado. É tudo dos jogadores. É uma sorte, realmente, treinar equipas grandes com excelentes jogadores. Foi tudo ao primeiro toque. O passe de primeira, do Nuno Santos, o amortecimento do Paulinho, a finalização do Dani, todos esses momentos são importantes e eles merecem esse reconhecimento. Foi totalmente capacidade dos jogadores.