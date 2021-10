Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Famalicão (2-1), no Estádio de Alvalade, na estreia dos leões na atual edição da Taça da Liga:

[Ugarte estreou-se a marcar frente á antiga equipa, está preparado para ser titular?]

- Tem que estar. Temos muitos jogos, temos quatro médios, têm de rodar, há jogadores que precisam de descansar e o Ugarte tem de estar pronto. São muitos jogos seguido e ele tem de estar preparado. Chegou mais tarde, mas conhece bem o capitão. Sabe brincar, não parece, mas é extrovertido. Não é médio defensivo, mas muitas vezes faz esse papel. Pode ter o lugar que sempre teve de jogar no lugar do Matheus ou do Dani, mas está a aprender a jogar no lugar de Palhinha. Vai ter mais oportunidades e vai ser um grande jogador do Sporting.

[O Paulinho voltou a mostrar alguma ansiedade, é um aspeto que precisa ser trabalhado?]

- Tem de focar-se. Muitas vezes está à frente da baliza, tem de chutar ou fazer um passe. Tem de se focar nas suas tarefas e não pensar me mais nada. É assim que pode melhorar. É muito esse trabalho que fazemos nos treinos.

[Sarabia jogou no meio a certa altura do jogo, o que pretendeu?]

- O Sarabia jogou sempre no meio. Mas às vezes não parece porque ele cai muitas vezes para as alas. O TT pode fazer o mesmo. O objetivo é não ser uma referência, retirar referências para outros aparecerem nos espaços. Já o tentámos com o Jovane, também experimentámos com o Dani o ano passado.

[Jovane saiu frustrado do jogo, oportunidade perdia?]

- Não foi um jogo muito conseguido pelo Jovane, mas ele não tem de provar nada a ninguém. Tem a ver com o feitio dele, mas eu sei que ele deu o máximo. Ele a mim não têm de mostrar nada, mas eles querem sempre mostrar às pessoas. Há dias bons, há dias maus. O que ele tem de fazer é amanhã recuperar e trabalhar para depois ser opção.