Ruben Amorim, treinador do Sporting, revelou que teve de convencer os jogadores a voltar ao relvado para receber as medalhas após a final da Taça da Liga perdida para o FC Porto, explicando a razão para a equipa dos leões não ter ficado para a cerimónia de entrega do troféu ao vencedor.

«Não temos de ficar. Temos de ir lá receber as medalhas, foi difícil porque eles não queriam ir, mas era importante que fossem para não se passar a semana a falar disso, mas sim do que se passou no jogo. Depois de receber as medalhas, e para não haver mais confusão, foi indicado aos jogadores para saírem e foi o que fizeram.»

[sobre os lances polémicos]

«Não vou comentar. Os meus jogadores ficam chateados comigo, eu sei que ficam, mas eu não mudo a minha postura. Fico aqui em cima do muro, porque devia defender os meus jogadores, mas não comento a arbitragem, até porque perdemos. Se eu falasse, iam falar disso a semana toda, mas falem antes dos lances. Têm as imagens, com slow motion, falem dos lances. Fomos a melhor equipa a jogar futebol, mas aconteceu.»

[análise ao jogo]

«Sofremos um golo infeliz, mas dominámos a primeira parte, criámos vairas ocasiões e foi injusto irmos a perder para o intervalo. Na segunda parte, depois da expulsão o jogo acabou, os nossos jogadores de cabeça perdida e sofremos o segundo golo quando tentávamos tudo, mas já estava muito difícil pressionar com menos um.

Não tenho nada a apontar aos jogadores. Jogámos contra uma grande equipa, mantivemos a compostura, tentámos tudo, o segundo golo matou tudo.»