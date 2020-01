Mal acabou a partida frente ao Sporting de Braga, das meias-finais Bruno Fernandes deixou o relvado, dirigindo-se para os balneários enquanto os restantes companheiros aplaudiam os adeptos no centro do relvado.

Antes de entrar no túnel, o capitão do Sporting colocou a mão numa câmara da transmissão televisiva empurrando-a para baixo.

Já nos derradeiros momentos do jogo, o internacional português dirigiu-se de forma acalorada a um agente da polícia, aquando de uma confusão no relvado com trocas de empurrões entre elementos das duas equipas.

Os leões, lembre-se, perderam na meia-final frente aos bracarenses.