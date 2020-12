Gui Ferreira, jogador do Mafra, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a eliminação nos quartos de final da Taça da Liga ante o Sporting (2-1), em Alvalade:



«Não faltou nada. O plano estava bem delineado, o Sporting com as suas individualidades teve dois lances em que aproveitou dois erros individuais e fez os dois golos. Foram dois erros individuais nossos. Penso que estivemos muito bem, conseguimos meter o nosso jogo contra a melhor equipa de Portugal. Foi um jogo bem conseguido da nossa parte.



«Honrámos a divisão onde estamos, mostrámos a qualidade que há na nossa divisão. Se acreditarmos nas ideias e em nós, podemos fazer um bom campeonato. O que é um bom campeonato? Depende. Temos os nossos objetivos bem traçados e vamos tentar cumpri-los o mais rápido possível.»