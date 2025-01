Benfica e Sporting têm encontro marcado na final da Taça da Liga no próximo sábado, em Leiria. É a terceira vez que a competição acolhe o dérbi de Lisboa no derradeiro jogo e, a julgar pelo que se passou nas outras duas, as expectativas estão em alta.

A primeira vez que Benfica e Sporting se defrontaram na final da Taça da Liga aconteceu em 2008/09, naquela que foi a segunda época em que se realizou a competição – o V. Setúbal venceu a primeira edição. Os encarnados venceram os leões nos penáltis, após igualdade a uma bola, num jogo marcado por um lance polémico e que ditou o início de um ciclo vitorioso dos encarnados. O segundo duelo remonta a 2021/22 e terminou com triunfo leonino (2-1).

Hegemonia encarnada deu lugar à fome de títulos

Desde 2009, o Benfica conquistou a Taça da Liga em sete ocasiões durante oito anos. Só o Sp. Braga conseguiu intrometer-se na hegemonia encarnada, com o triunfo em 2012/13.

Os sete troféus fazem do Benfica a equipa mais titulada na prova, à frente do Sporting, que tem quatro títulos (Sp. Braga tem três, enquanto FC Porto, Moreirense e V. Setúbal têm um), embora o primeiro deles só tivesse sido alcançado em 2017/18. O Sporting não ergue o troféu há duas épocas, mas a seca do Benfica é bem maior – há nove anos que a Taça da Liga não viaja para a Luz.

A mão - que afinal era peito - de Pedro Silva (lembras-te, Di María?)

Voltando aos duelos entre águias e leões nas finais da Taça da Liga, o primeiro é impossível de esquecer. No Algarve, a equipa comandada por Paulo Bento adiantou-se aos 49 minutos, por Bruno Pereirinha, diante de um conjunto orientado por Quique Flores, que teve Ruben Amorim e Ángel Di María em campo. O antigo médio foi titular, enquanto o avançado foi lançado na segunda parte.

De resto, o argentino esteve envolvido no lance que marcou a partida. Aos 73 minutos, Di María tocou na bola à entrada da área leonina e esta bateu no peito de Pedro Silva. Contudo, Lucílio Batista (que mais tarde viria a admitir o erro) entendeu que o defesa brasileiro deu mão e assinalou penálti, tendo exibido o segundo cartão amarelo ao jogador do Sporting.

Gerou-se confusão no relvado, Pedro Silva ainda encostou o peito ao árbitro e Paulo Bento fez um gesto de «roubo», mas José Antonio Reyes lá acabou por converter o penálti e forçar o desempate da marca dos onze metros. Aí, o desacerto foi maior do lado do Sporting.

A final foi ainda marcada pelo momento em que Pedro Silva, aquando da entrega das medalhas, atirou a sua para bem longe em pleno relvado.

Sarabia vestiu fato de herói e serviu a vingança

Já depois de duas derrotas nas meias-finais (4-1 em 2009/10 e 2-1 em 2010/11), o Sporting teve a vingança em 2022, naquela que foi a última vez que conquistou a Taça da Liga.

Com cinco Taças da Liga ao serviço do Benfica enquanto jogador e uma pelo Sp. Braga na mesma condição, Ruben Amorim defrontou os encarnados, agora como treinador do Sporting.

Comandado por Nélson Veríssimo, já após a saída de Jorge Jesus, o Benfica até chegou primeiro à vantagem, por Everton Cebolinha, aos 23 minutos. Contudo, Pablo Sarabia vestiu a capa de herói nessa noite em Leiria e, logo a abrir a segunda parte, serviu Gonçalo Inácio para o empate. Num jogo dominado pelos leões, o espanhol virou o resultado aos 78 minutos.

Se é certo que nenhum jogador que esteve nessa noite em Leiria continua no Benfica, não se pode dizer o mesmo do Sporting. Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Matheus Reis, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança e Geny Catamo sabem o que é ganhar uma Taça da Liga ao Benfica. Mas, importa não esquecer: do outro lado, há Di María, que ainda deve ter aquele lance de 2009 na cabeça.