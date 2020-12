Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a passagem à final four da Taça da Liga alcançada frente ao Mafra (2-0), esta noite, em Alvalade:



«Sim, foi uma vitória muito competente, à imagem do que têm sido as outras. Pretendemos impor o nosso jogo e ter domínio sobre o adversário. Foi uma vitória resultante da ambição dos jogadores.



[Vários jovens na equipa inicial]: «É verdade. Houve muita juventude no onze inicial, mas contamos com todos seja quem entra de início, seja quem entra depois para ajudar. Não é uma questão de idade, mas a juventude é um facto. Queremos que a equipa tenha mesmo nível, ambição e identidade independentemente de quem joga.»



[O que significa Sporting estar em todas as frentes?]: «Significa rigor diário, compromisso com trabalho e com uma ideia que é partilhada por todos. Vamos analisar o que fizemos de muito bem e o que podemos ajustar para o nosso jogo. A ideia é fechar isto e pensar no jogo de sábado contra o Farense.»