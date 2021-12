Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Municipal 25 de Abril, após a vitória por 1-0 ante o Penafiel, em jogo da Taça da Liga:

[Se ficou com pena de não estrear Marsá ou Rodrigo Ribeiro:] «Com pena não fiquei, porque não damos nada a ninguém e eles têm de saber da exigência do Sporting. O jogo é sempre a contar, não estava fácil e com uma expulsão preferi deixar em campo os que já estavam. Jogo complicado, mas os jogadores sabem que podíamos ter feito mais. Boa primeira parte, não tivemos tanta agressividade no último terço, mas controlámos bem, circulámos bem a bola, tivemos algumas transições em que recuperámos a bola em cima e podíamos ter sido melhores a definir. Marcámos um golo cedo, tivemos oportunidades para o segundo. Na segunda parte, penso que deixámos correr um bocadinho o jogo e com a expulsão complicou-se um bocadinho, mas controlámos bem, estamos habituados a defender.»

[Expulsão do Tabata e indicações posicionais que lhe foi dando na segunda parte:] «Em relação ao Tabata é a parte negativa do jogo, um jogador que, contra o Gil Vicente, sem o Porro e sem o Esgaio, podia juntar-se ao Esteves para jogar aquela posição e fazer o corredor, como às vezes fazemos com o Nuno Santos na esquerda. Eu estava a gritar, como grito muitas vezes para todos os jogadores. Ele tinha de saltar no central e não estava a saltar porque estava a ajudar o Esteves e eles às vezes são solidários uns com os outros e o Esteves tem 17 anos.»

[Gonçalo Esteves:] «Fez uma excelente exibição. Eles ajudam muito os miúdos e era isso que estava a acontecer. O Esteves está a habituar-se a defender mais tempo do que estava habituado, tem de ter um rigor diferente, porque – e eu vi jogos dele no sub-19 do FC Porto e na seleção – quando vem para este patamar é diferente, já não pode dar aquele ‘metrinho’, porque antigamente apanhava-os a todos e agora tem de ser muito rigoroso nesse aspeto. Ofensivamente é um miúdo, então quando carrega a bola, muito talentoso. Está a crescer, vai tendo oportunidades e está a aproveitá-las. Gostei muito da exibição dele, está cada vez melhor a defender, tem uma grande ajuda do Neto durante o jogo e percebe-se isso. Tem de continuar a trabalhar e a aproveitar os minutos que tem.»