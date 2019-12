Jorge Silas, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Portimonense (4-2), no Algarve, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Os leões seguem para a Final Four.

- Acho que foi um Sporting com duas caras. Uma das nossas caras, que ainda temos, é um Sporting muito apressado. Foi a que tivemos na primeira parte. Demasiada pressa, mas o caminho não era ter pressa, era ir passo a passo. Os jogadores sabem o que quero dizer com isto. Quisemos ir com muita pressa e cometemos erros que nos custaram dois golos. Depois, há a expulsão. Uma má expulsão, mas pode acontecer. Todos nós erramos e quando se está num jogo destes, tem de se ter mais calma e discernimento a analisar os lances. A expulsão não é justa, mas o árbitro também falha.



- Fizemos uma grande segunda parte. Com menos um jogador, mas sempre à procura do golo. Já na primeira parte tivemos duas ocasiões e, depois do empate, mostrámos um grande coração, uma atitude competitiva muito forte, uma ambição muito grande e a vontade de estar na final a quatro e defender um título que é deles. Acho que isso se sobrepôs ao facto de termos menos um jogador. A vitória assenta-nos muito bem porque na segunda parte fomos muito fortes. Na segunda parte muito melhor do que na primeira, curiosamente com menos um jogador. Foi uma segunda parte de leão, com muita força, coragem, garra, ambição e golos de grande qualidade.



- O segredo? Foi não termos muita pressa de fazer golo. Fazer constantemente passes de 30 ou 40 metros, em vez de passes de cinco, 10 metros, passes seguros que nos permitissem chegar à frente. Era o que devíamos ter feito na primeira parte. Naturalmente que o triunfo significa a união que têm entre eles. Sabem como ganharam dois títulos no ano passado e o caminho tem de ser esse: voltar a ser a equipa que foram no ano passado, porque depois haverá jogos com mais ou menos inspiração e qualidade, mas se forem uma equipa a sério, conseguem dar a volta a jogos como este, quando já ninguém acreditava.