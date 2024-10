Tiago Margarido, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota sofrida pelo Nacional diante do Sporting, por 3-1, a contar para os quartos de final da Taça da Liga:

[Nacional mais à imagem do que pretende?]

«De facto sim, este é um Nacional mais próximo do que pretendemos. Sabíamos que ia ser difícil defrontar o Sporting no seu próprio estádio. Sempre que conseguimos ter bola, fomos competentes e tivemos dez remates, são indicadores que vejo de forma positiva, tendo em conta o que realizámos. A defender fomos competentes e prova disso é que o Ruben foi ao banco puxar dos galões.»

«Pelo que soube, o Sporting não marcava um golo de livre direto há quatro anos, calhou-nos a fava e esse golo tirou-nos do jogo. Tudo podia acontecer até essa altura.»

[Falta de competitividade na Liga?]

«Nota-se que a diferença das equipas grandes para as outras é muito grande, o poder financeiro leva a isso, mas o campeonato torna-se menos competitivo e os resultados são prova disso. Estamos pouco competitivos, porque existe uma diferença muito grande.»

[Possível transferência de Amorim para o Man. United?]

«Amorim é um exemplo para todos nós, principalmente os mais jovens, não só pela postura, mas também pela forma de comunicar. Independentemente do que aconteça, desejo-lhe as maiores felicidades. Se a transferência for para a frente, será uma grande contratação para o Man. United. É um bom destino para ele e acho que pode ter bastante sucesso.»