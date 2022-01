Nuno Santos, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a conquista da Taça da Liga contra o Benfica, em Leiria:



«O que significa a vitória? Significa que somos uma equipa muito boa. Todos trabalham no máximo e conquistámos mais uma final. Quarta-feira temos mais um jogo para ganhar.



Tenho sido aposta às vezes. Todos queremos jogar e ajudar, mas temo de respeitar as opções do mister. Não fico feliz [por ficar no banco], mas somos profissionais e temos de lidar. Tenho uma personalidade um pouco difícil, mas é lidar. O grupo está muito unido. Foi mais um título para o Sporting.



As pessoas só me conhecem dentro do campo. Se deixar de ser como sou, não serei o mesmo jogador.»