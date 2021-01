Declarações do jogador do Sporting, João Palhinha, à SIC Notícias, após a vitória por 1-0 ante o Sporting de Braga, que valeu a conquista da Taça da Liga aos leões:

«Muito especial, segunda vez consecutiva tive oportunidade de ganhar no ano passado do outro lado, no Sporting de Braga. Este ano, muito feliz também por conquistá-la pelo Sportig, é mais um objetivo alcançado neste clube e que venham muitos mais, com esta alegria.»

«Não temos apanhado muito bons campos, mas acho que isso não se tem refletido nos resultados, temos estado muito bem, estes jogos puxam mais pela raça e pela determinação da equipa.»

[Cumprimentos à equipa do Sp. Braga no fim:] «Foi um lugar especial, por tudo o que lá vivi, por todos os amigos que lá deixei, um abraço solidário para eles, porque sei como é estar do outro lado.»