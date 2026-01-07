Nove adeptos foram impedidos de assistir à meia-final da Taça da Liga entre Vitória de Guimarães e Sporting, disputada nesta terça-feira em Leiria, anunciou esta quarta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Distrital de Leiria explicou que, no âmbito da operação de policiamento desportivo da Final Four, procedeu à identificação e interdição de nove pessoas à entrada do recinto.

Dois dos adeptos, um adulto e um menor de 15 anos, pai e filho, foram barrados por tentativa de introdução de artigos pirotécnicos no estádio, estando na posse de sete engenhos. A PSP levantou os respetivos autos de contraordenação, que serão remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, com vista à aplicação de medidas administrativas de interdição.

Os restantes sete adeptos foram impedidos de aceder ao recinto por apresentarem uma taxa de álcool no sangue superior à legalmente permitida para entrada em espetáculos desportivos.

Ainda no decorrer da operação policial, a PSP identificou dois homens referenciados por crimes de furto em interior de veículo, sendo um deles constituído arguido por estar na posse de um telemóvel furtado. Segundo a autoridade, estes dois indivíduos não eram adeptos.

Recorde-se que o V. Guimarães garantiu na terça-feira um apuramento histórico para a final da Taça da Liga, ao vencer o Sporting por 2-1, com uma reviravolta consumada nos descontos, graças a dois golos de Ndoye. Os minhotos vão agora defrontar na final o Benfica ou o Sporting de Braga, que discutem a outra meia-final esta quarta-feira.

A partida entre águias e arsenalistas terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.