Sporting e Alverca defrontam-se na noite desta terça-feira, a partir das 20h15, em Alvalade, no jogo que abre a Taça da Liga 2025/2026, mais precisamente os quartos de final da competição.

Para este jogo, que acontece cerca de 48 horas depois da vitória por 3-0 em Tondela, para a Liga, o treinador do Sporting, Rui Borges, vai fazer uma revolução no onze inicial, podendo mesmo ser total a mudança na equipa inicial face ao jogo anterior… e até pode haver tempo e espaço para estreias.

Os habituais titulares vão descansar, tendo até em conta que há novo Sporting-Alverca para a Liga, na sexta-feira, seguido do jogo ante a Juventus, na próxima terça-feira, em Turim, para a Liga dos Campeões. Daniel Bragança e Nuno Santos já trabalham com bola, mas não deverão ser opções para este jogo. Embora não seja de descartar totalmente que algum deles possa já estar no banco. Zeno Debast é, por lesão, a outra baixa nos verde e brancos.

No Alverca, o treinador, Custódio Castro, também deve realizar várias alterações no onze inicial, após a derrota caseira sofrida na passada sexta-feira, ante o Gil Vicente (0-4). Os ribatejanos têm várias ausências para o jogo, o que dificulta a possível rotação na equipa: Julián Martínez, Stephanie Diarra, Léo Chu, Chiquinho, Isaac James, André Paulo, Tomás Mendes e Figueiredo.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Sporting-Alverca, jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.