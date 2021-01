O Sporting defronta esta terça-feira o FC Porto, na final four da Taça da Liga e, em declarações à revista da Liga Portuguesa, Liga-te, Rúben Amorim, fez a antevisão da prova.

«Somos uma equipa jovem, salpicada com experiência e com muito para crescer, mas cheia de ambição e com uma enorme vontade de superação, em todos os momentos e adversidades que inevitavelmente teremos pela frente, nos dois jogos em que esperamos estar presentes», disse o técnico.

«Em Leiria, os mais jovens darão mais um passo na sua afirmação, crescimento e enriquecimento profissional. Também foi para isto que a competição foi criada. Ao longo dos seus 14 anos de história, já foram muitos os que provaram que o bilhete de identidade não conta na hora de ter sucesso. Os mais experientes lá estarão para lhes dar o necessário apoio, e serão o ponto de equilíbrio em todos os momentos em que a equipa estiver por cima ou por baixo no jogo», garantiu Rúben Amorim.

«A qualidade não tem idade. A ambição é a força motriz de um grupo que tenho o orgulho de liderar. A solidariedade, é a par da qualidade, a nossa grande arma, seja em que campo for, contra qualquer que seja o adversário», frisou.

O treinador dos leões afirmou que «os quatro clubes que vão jogar [a prova] pretendem dignificá-la» e disse que espera «três grandes jogos cheios de incerteza e certamente de grande espetáculo.»

«Penso que todos apenas terão um objetivo: Ganhar», disse Rúben Amorim.

O técnico destacou que «esta será uma edição em tudo diferente de todas as outras» até «pela ausência de quem ama o futebol nas bancadas.»

«Esta nova realidade, com a qual cada um de nós teve de aprender a viver, castiga sobretudo todos aqueles que tanto anseiam por festejar cada golo, aplaudir cada defesa e vibrar com cada jogada bem conseguida.»

«A todos eles estamos gratos pelo suporte que nos têm dado, e será por eles que vamos, uma vez mais, à luta em busca da felicidade, sabendo que estarão connosco em espirito e agarrados à transmissão televisiva, com a camisola vestida e os cachecóis bem levantados.»